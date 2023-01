Une chirurgienne chante dans sa salle d'opération pour apaiser ses patientes

Options du sujet Imprimer le sujet

Citation : La première fois que je l'ai fait, c'était au bloc opératoire pour une patiente agitée que l'on n'arrivait pas à endormir. [...]Maintenant je le fais assez régulièrement, dans toutes les situations un peu complexes avec des patientes stressées.



Aïcha N'Doye, une chirurgienne de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, chante dans un bloc opératoire pour apaiser une patiente avant son anesthésie.

