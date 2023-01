Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un drone filme la statue la plus haute d'Afrique || Démonter une Suzuki en - de 2 min

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34892 Karma: 13256





Les troupes indiennes du

Il s'agit du Monument de la Renaissance africaine , situé au Sénégal. Elle est faite en cuivre et en bronze et fait 52 mètres de haut------------------------------------------------------------------------------------Les troupes indiennes du BSF démontent et remontent un Maruti Suzuki Gypsy en 2 minutes. Pratique pour passer des obstacles comme des bâches posées sur des bâtons.

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:05