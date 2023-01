Hou la gadoue, la gadoue...

Options du sujet Imprimer le sujet

vivaberthaga

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2678 Karma: 2921

14.01.2023 #Lützerath «Polizeiproblem» Polizisten die im Schlamm versinken während #LütziBleibt-Demo



@Wiliwilliam c'est plus que lié, on peut aller jusqu'à embourbé!

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:47

Wiliwilliam

C'est lié à la manifestation près de la mine de Hambach?

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:33

alfosynchro

Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à l'armée russe

@Kendaar : ah, c'est pour ça !





@Kendaar : ah, c'est pour ça !

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:36

Kendaar

@alfosynchro a la difference que meme sans boue ils se déplacent pareil , imbibés de vodka ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:37