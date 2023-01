Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Comment faire rire un chien 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17710 Karma: 19121

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:25

Wiliwilliam Re: Comment faire rire un chien 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34893 Karma: 13263 C'est marrant, le chien s'est déguisé en renard

Contribution le : Aujourd'hui 17:49:09