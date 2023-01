Renommer des fichiers selon la date

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13772 Karma: 709

Coucou, j'ai téléchargé des photos qui ont des noms aléatoires, et le seul ordre que j'ai pour les avoir dans le sens chronologique c'est le tri par date. La date et l'heure a laquelle la photo a été enregistrée.

Je cherche un logiciel (une appli comme disent les jeunes) pour renommer ces photos en par exemple 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, avec pour 01 la photo la plus vieille et la 03 la plus récente enregistrée. Vous connaissez ça ?



Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 22:24:26