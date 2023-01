Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Faut-il rincer les assiettes avant le lave-vaisselle ? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3833 Karma: 4078

Encore un épisode INTÉRESSANT, surtout qu'on l'a tous vécu ce moment de débat... Encore un épisode INTÉRESSANT, surtout qu'on l'a tous vécu ce moment de débat...

Contribution le : Aujourd'hui 08:42:10