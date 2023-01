Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2020 17:30 Post(s): 49 Karma: 188



Épisode 08 - L’Irlande



Je vous présente Manon et Flavien, deux de mes amis qui ont décidé de faire le tour du monde " à vélo"!!!! Après avoir traversé la France, ils viennent d'arriver en Irlande. Dans cette série de vidéo, d'une super qualité je dois l'avouer!!, ils partagent leur aventure, leurs émerveillements et leurs galères... Avec toujours comme objectifs de découvrir le monde, et d'apprendre les techniques agricoles les écologiques possible....



https://www.youtube.com/@fourche2velos





Vous pouvez aussi suivre leur trajet ici:

https://www.polarsteps.com/ManonBlanc02/5898631-fourche2velos Épisode 08 - L’IrlandeJe vous présente Manon et Flavien, deux de mes amis qui ont décidé de faire le tour du monde " à vélo"!!!! Après avoir traversé la France, ils viennent d'arriver en Irlande. Dans cette série de vidéo, d'une super qualité je dois l'avouer!!, ils partagent leur aventure, leurs émerveillements et leurs galères... Avec toujours comme objectifs de découvrir le monde, et d'apprendre les techniques agricoles les écologiques possible....Vous pouvez aussi suivre leur trajet ici:

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:13