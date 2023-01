Rétroactivité dans la loi.

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1286 Karma: 668

Bonsoir!

Je me pose un question:

J'entends beaucoup parler de la rétroactivité des règles en se moment. Je vais prendre deux exemples concrets récents:



-"Youtube" vient de sortir de nouvelles règles de bienséances pour les personnes qui poste des vidéos sur leur plateforme.



-"Les magiciens de la côte", les créateurs de donjons et dragons (oui en Français c'est dégueulasse) ont tenter d'augmenter leurs droit d'auteur sur les créations à partir de leur système D&D (si j'ai bien comprit) et de ne plus permettre à des créateurs (JV, plateaux, cartes) de créer du contenus sans leur autorisation, avant de méchamment rétropédaler.



Jusque là, vous me direz rien de sensass, sauf que ces règles sont rétroactives .

C'est à dire que "machin" au 5 millions d'abonnés, ou "truc" qui fait des jeux de plateaux depuis 10 ans, et pour qui c'est le métier, se voient démonétiser ca vidéo de 2012 pour l'un et doit verser des droits pour l'autre!



J'ai vu passer beaucoup de vidéos/articles sur le sujet et nulle part je n'ai vu quelqu'un poser la question: "Mais sérieux, c'est légal?"

Je me doute que dans certain pays (notamment comme les US) il est possible que ca le soit. (et encore)

Mais en France????????????

Accepter les condition d'utilisation en 2022/23 c'est pas renier celles de 2012.



Quelqu'un s'y connait?

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:50