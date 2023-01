Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le cornichon, ce nouveau moyen de consommer de la drogue || Jésus Christ-former 1 #1

Afficher le spoil Il utilise d'abord un pickle à crack, puis verse du jus de cornichon pour alimenter son bang à pickle puis il boit ce jus après utilisation du bang, puis il mange le pickle à crack. Vous pouvez lire les marques de son plaisir sur son visage.



Un crucifix transformer



Un crucifix transformer

