Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh La video de l arrestation de "El Chappo" par le gvt mexicain. 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5807 Karma: 8580 Et ils y vont pas en mode trankil...



Le Mexique diffuse la vidéo de l'arrestation de Joaquim "El Chapo" Guzman

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:54