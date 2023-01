La plus belle ville du monde et son hip hop de qualité Lausannoise.

Options du sujet Imprimer le sujet

( on peut apercevoir un tout petit bout du lac de Lausanne )

Je vais vous poster 2, 3 trucs du coins que j'aime bien







Un gars de Chez

Attention c'est un Monsieur parfois vulgaire.



Le clip est tout chaud



Jean-Mule – Milk (PROD.TAQUÈRE)



L'Olivette- bandcamp



-----------------



Pour les vieux je propose ça avec des gars de chez orformornorm.





Marcel Polaire + Bub le Zombie (Projet Wlair Bitch) | Puke (clip officiel)



https://orformornorm.bandcamp.com/

Bonus pour le flooow



Bub le zombie c'est mon premier coup de coeur local avec son album



------------------------



Bonus pour papy

Rocco Belly





EAGLE & ROCCOBELLY - RAP TITAN - OUTREMONDE





ROCCOBELLY - ATTRACTION PARK - PUATE VIDEO





edit: bonus bonus





