Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Avoir un swing précis || Nourrir un Pygargue depuis un bateau 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34916 Karma: 13316 Cet homme fait des swings précis à travers l'ouverture d'une porte coulissante.





-------------------------------------------------------------------------



Un pêcheur jette une carcasse (tête) de poisson en l'air depuis son bateau. Un pygargue le récupère à la volée.



Très impressionnant comme oiseau

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:30

Wiliwilliam Re: Avoir un swing précis || Nourrir un Pygargue depuis un bateau 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34916 Karma: 13316 Drakkaru Ha oui c'est un joli screen que tu nous as fait là hahaha Ha oui c'est un joli screen que tu nous as fait là hahaha

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:36