Elle rate son train en direct en répondant aux questions d'une journaliste de BFM TV

"Mince, j'ai perdu le train". En pleine grève, elle rate son train pendant qu'elle répond en direct à BFMTV https://t.co/TObulhi7v0



Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14653 Karma: 11389 C’est insupportable cette manie de faire des sujets sur l’avis des gens pour tout et n’importe quoi.



Surtout que quel que soit le sujet, ils retiennent toujours deux types de profils :

« - Il y en a marre de ce [insérer le sujet ici] on a l’impression que c’est toujours les mêmes qui trinquent.

- Moi je trouve ça plutôt pas mal de [insérer le sujet ici]. Il faut voir ce que ça va donner. »



En quoi ça informe qui que ce soit ? Que les chaînes d’info en continu en soient réduites à ça pour alimenter leur temps d’antenne passe encore, mais dans les JT ça m’exaspère.

