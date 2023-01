Illusion d'un bateau qui vous fonce dessus.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34922 Karma: 13329





On a réellement la sensation de voir un paquebot nous foncer dessus. La vidéo a été filmée dans une salle d'expérimentation artistique à New York. ( précisément ici , il y a une petite symbolique)L'expérience fait partie de l'exposition Gold In Motion, sur Gustav Klimt On a réellement la sensation de voir un paquebot nous foncer dessus.

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:44