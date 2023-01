Options du sujet Imprimer le sujet

rorodsr300 Il crée une montagne russe dans son salon

DES MONTAGNES RUSSES DANS MON SALON !



Le youtubeur francais Henri Hihacks créé un grand 8 dans sa maison ( en cours de rénovation). Des heures de travail pour un résultat fun

alfosynchro Re: Il crée une montagne russe dans son salon

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11653 Karma: 5082 Genre : "je m'ennuie, je sais pas quoi faire de mon pognon, si je bricolais un super huit qui servira qu'une fois !?"

Heureusement que c'est sponsorisé !

Aujourd'hui 00:39:03