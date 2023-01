Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Art corporel dans la nature

J'ai peiné dans le tas de bois



NATURE ART / HUMANS IN LANDSCAPES - a bodypainting project by artist Jörg Düsterwald (part 2 / engl)

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:48

Kendaar Re: Art corporel dans la nature

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2560 Karma: 1459



Mais a part ça c'est vraiment un art a part, c'est beau mais je suis pas fan d'utiliser que des femmes pour faire ça, et la parité dans tout ça?? (lanceur de debat) c'est là qu'on se rend compte qu'on a des yeux de chasseurs a pratiquement chaque scene je trouve la nana en moins de 2 sec.Mais a part ça c'est vraiment un art a part, c'est beau mais je suis pas fan d'utiliser que des femmes pour faire ça, et la parité dans tout ça??(lanceur de debat)

Contribution le : Aujourd'hui 13:23:57

Sebmagic Re: Art corporel dans la nature

@Kendaar a écrit:

@Kendaar a écrit:

c'est là qu'on se rend compte qu'on a des yeux de chasseurs a pratiquement chaque scene je trouve la nana en moins de 2 sec.



Mais a part ça c'est vraiment un art a part, c'est beau mais je suis pas fan d'utiliser que des femmes pour faire ça, et la parité dans tout ça?? (lanceur de debat)



La vidéo respecte bien la parité, c'est juste que tu n'as pas remarqué l'homme qui se trouve également sur chaque photo.

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:27