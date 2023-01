J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5267 Karma: 1213

Etant donné que personne n'en parle jamais nulle part à chaque fois que Mickaël Furnon sort un nouvel album, je me permets de partager ici la sortie de "Nous étions des humains", le nouvel album de Mickey3d.



Je suis fan de ce groupe depuis toujours, j'achète les albums dès leur sortie et c'est pour moi un événement tous les 5-6 ans. J'aime leur poésie mélancolique, les sous-textes lancés sur un ton nonchalant, le côté absurde de certaines paroles, les petites ballades entraînantes. C'est un des rares groupes (si ce n'est le seul) qui me captive autant.



Je trouve étrange, depuis Respire il y a 20 ans et peut-être Matador en 2005, que Mickey3d ne soit pas plus populaire en France. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, un peu.



Par exemple, je n'ai pas compris pourquoi tout le monde était passé à côté de l'émouvante chanson La Rose Blanche, lors de l'album précédent en 2016, ou encore de la marrante et mélancolique Sylvie, Jacques et les autres ("j'me souviens du jour où Jacques Brel est mort...") :





Mickey 3d - La rose blanche (Clip officiel)





Sylvie, Jacques et les autres



Bref, je suis tout joyeux. Mickey3d a sorti un nouvel album, enfin. Vous vous en foutez peut-être, mais moi j'ai enfin trouvé ce que je vais écouter pendant toute l'année 2023.





Nous étions des humains

