Portrait d'un cataphile passionné et passionnant.

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 399 Karma: 141

Bonjour les korésiens. Mon 22ème portrait est en ligne, et pas des moindres !



J'ai suivi pendant des mois un cataphile, dans les galeries souterraines de Paris. Ce qui m'a permis de réaliser mon plus gros portrait, carrément un documentaire de 52 minutes.



Si vous ne connaissez pas les carrières de Paris, et que vous voulez tout savoir sur cette passion, qu'est la cataphilie, c'est la vidéo à voir.



Je vous souhaite un excellent visionnage.





PORTRAIT #22: un Cataphile passionné et passionnant (www.videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 09:35:49