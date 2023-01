2023, année du lapin !

Options du sujet Imprimer le sujet

Bonne année du lapin !!!



Selon la tradition en Chine, ceux qui sont nés une année du lapin (2011, 1999, 1987...) doivent s'attendre à de grands évènements, positifs comme négatifs, et il est recommandé de porter du rouge (sous vêtements, bracelet etc).

Vous le saurez



