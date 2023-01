Un randonneur découvre un puma dans un grotte || un cycliste qui ne veut pas poser le pied à terre

Options du sujet Imprimer le sujet

Il y découvre un puma qui aimerait bien dormir en paix.



Arrêté au feu rouge, un cycliste ne veut pas poser le pied à terre. Il commence alors à jouer à l'équilibriste. On se demande jusqu'où ça va l'amener.

