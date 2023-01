Après le lance-flamme utilisé à l'envers, le lance-confetti || Des appâts réalistes

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34933 Karma: 13346







Accessoire de pêche curieux, ce sont des appâts robotisés. Ils s'activent dans l'eau et simulent le déplacement d'un poisson.



Robotic Lure In Action.







Je citerai aussi ce message, qui provient d'un commentaire reddit:

Citation : Yeah, they're pretty nice, but pricey. I can only picture a lure like that randomly swimming in every direction and getting hooked to the first branch nearby. $50 down the drain everytime your line snaps.

Contribution le : Aujourd'hui 11:30:20