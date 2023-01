Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une enfant de 8 ans atteinte d'un cancer est surprise par son chanteur préféré 4 #1

Le groupe en a entendu parlé et a voulu faire une surprise à cette jeune fille. Ses parents lui font d'abord croire que Tom Higgenson (le chanteur) lui a fait une vidéo personnalisé. Mais au final, la vraie surprise c'est qu'il est venu la rencontrer pour lui chanter sa chanson personnellement.





🥹 Quoi qu'on en pense, ça a donné le sourire à cette enfant



