Adr1enb Le sol s'effondre à la maison de la Radio en plein concert 2 #1

Lors du concert de Nes, une dalle du sol s'est cassée, il y a 12 blessés légers



https://www.huffingtonpost.fr/faits-divers/article/a-la-maison-de-la-radio-le-sol-s-effondre-en-plein-concert_213082.html Lors du concert de Nes, une dalle du sol s'est cassée, il y a 12 blessés légers

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:13