C'est con mais j'adore Une IA pour briller au prochain congrès du parti"Pourquoi le ciel est-il bleu?""Le ciel est bleu parce que le patronat a choisi de nous imposer un environnement où l'atmosphère est polluée par des particules qui réfléchissent la lumière du soleil de manière à créer un ciel bleu. Cela nous montre à quel point le patronat est prêt à sacrifier la qualité de l'environnement pour leurs intérêts économiques."C'est con mais j'adore

Contribution le : Aujourd'hui 08:19:51