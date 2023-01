Quand tu es pressé mais que tu prends l'option pour ne jamais arriver + moi, moi, moi

Options du sujet Imprimer le sujet

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7224 Karma: 5958 Enième allégorie de l'absurdité de l'Homo Consumeris





#mots-clefs: Dépassement dangereux raté sur autoroute











Allégorie 2:





#mots-clefs: Véhicule dangereux surtout sur autoroute, mais parfait pour aller chercher le gamin à l'école ou aller à la pêche (à la grenade).

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5285 Karma: 1260 Quand une voiture débarque à fond derrière et me colle le cul avec appels de phare pendant que je double, j'ai aussi tendance à ralentir... Mais j'ai toujours peur que ça se finisse comme dans la vidéo.

Quand une voiture débarque à fond derrière et me colle le cul avec appels de phare pendant que je double, j'ai aussi tendance à ralentir... Mais j'ai toujours peur que ça se finisse comme dans la vidéo.



Bien sûr qu'il faut ralentir: il te fait des appels de phare, c'est donc qu'il y a quelque chose d'important, potentiellement dangereux, il faut donc ralentir pour prévenir tout danger, on est jamais trop prudent ^^ Citation :Bien sûr qu'il faut ralentir: il te fait des appels de phare, c'est donc qu'il y a quelque chose d'important, potentiellement dangereux, il faut donc ralentir pour prévenir tout danger, on est jamais trop prudent ^^

