Indexation site web

J'ai une question (voire plus...) concernant un site Internet ayant pour extension .art

Est-ce que cela pose problème pour les robots pour référencer ce site ?



Quelle est la bonne méthode pour référencer un site Internet, pour avoir une bonne visibilité (ou en tout cas sortir avec des mots clefs).

Il s'agit d'un site réalisé sur Wix.



Le site en question :

Le site en question :

https://www.auboisdormant.art/

https://fr.wix.com/blog/2017/02/28/seo-comment-bien-referencer-son-site-wix/ ; as tu lu cet article ?

