Koreus PlaygroundAI, pour ceux qui n'ont plus de crédits sur MidJourney 1 #1

PlaygroundAI



Ici j'ai demandé : Hamster with sunglasses







Quelques exemples d'utilisation dans ce thread Twitter





Contribution le : Aujourd'hui 08:52:34