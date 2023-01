Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Recenser les vidéos Rétro Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 240 Karma: 257 Rétro Gaming (pub, memes, etc...) . Si vous avez des idées de vos favorites, ça serait avec grand plaisir que j'aimerai les découvrir ici



Personnellement, j'adore les idées créatives et les compétences de certains pour maintenir "l'ancien" dans le monde d'aujourd'hui :



Un jacuzzi en forme de console PlayStation !





The perfect hot tub doesn’t exi… Introducing the Tubstation, a concept by @kidd.gorgeous #luxury



Le meilleur setup Nintendo

Oui ok, la switch c'est pas Rétro mais ce qu'elle contient oui, c'est pour ça que j'ai sélectionné celle-là.



Quelques vidéos insolites (Vol 58)

Mario contre Donkey Kong Homer...

Reste-t'il des sorcières dans le village / vieux reportage de la rtbf

