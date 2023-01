Découverte astronomique importante depuis le ciel vosgien.

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7229 Karma: 5970



l'arc d'émission [OIII] de M31 /// STROTTNER-DRECHSLER-SAINTY OBJET 1



12/01/2023



Explications et Interview de Yann Sainty par Astronogeek:



🪐Une incroyable découverte près d'Andromède !



Une nébuleuse inconnue à ce jour a été repérée du coté de la galaxie d'Andromède. Elle brille faiblement dans le bleu et serait donc faite de nuages d'ozone ionisé, ce pourquoi elle est passée inaperçu jusqu'à maintenant.



L'explication non-vérifiée la plus séduisante serait qu'il s'agisse de la première manifestation de l'onde de choc de la collision qui s'amorce entre la galaxie d'Andromède et la notre (la Voie Lactée).



Ce phénomène cataclismique, certes, attendu par les astronomes, va s'étaler sur plusieurs milliards d'années et aboutira à terme à la fusion de ces 2 galaxies. Sans effet notable à notre échelle de temps, le processus donnera surtout une seconde jeunesse à notre galaxie devenue alors Milkoméda avec une phase de création de nouvelles étoiles.





