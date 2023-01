Options du sujet Imprimer le sujet

FffJjj



Cap able: Test facial recognition with YOLO



Ça pique les yeux des IA aussi. Cap able: Test facial recognition with YOLOÇa pique les yeux des IA aussi.

mawt1 Re: Pull anti-reconnaissance faciale

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6732 Karma: 2746 C'est bien de tester avec plein d'autres gens pour montrer qu'ils sont des personnes ou que la machine marche, mais il aurait été plus pertinent de changer de milieu aussi ^^

Drakkaru Re: Pull anti-reconnaissance faciale

Après c'est juste qu'elle est pas entrainée à reconnaitre des personnes à pull moche, c'est facilement corrigeable ça !

