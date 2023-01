Ascenseur et sécurité

Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre

Vous navigateur est trop vieux

Morceau de béton/placo avec isolant qui tombe dans l'ascenseur



J'ai connu l'époque ou il n'y avait pas forcément de porte sur la cabine, uniquement sur les paliers, mais là j'avoue je n'aurais pas été serein

Aujourd'hui 12:49:37

Banbs

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 246 Karma: 259 Respect au mec qui a réussi à tout filmer sans perdre le cadre et sans faire de bruits parasites...

ça aurait été moi, j'aurai filmé mes pieds dès la 2e seconde et j'aurai fait un mauvais "heuhaaaaa" à la 6e seconde...

Aujourd'hui 13:10:52