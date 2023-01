Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou dans le metro 3 #1

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:54

Sebmagic Re: dans le metro 0 #2

En l'espace de 5 secondes, j'ai eu une envie soudaine. Je viens d'aller dans ma DVDthèque pour en sortir les 3 premières saisons de Sliders, et les déposer dans mon salon pour ce soir. Merci pour ces petits frissons de nostalgie !

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:20

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:20

-Flo- Re: dans le metro 0 #3

Je ne sais pas s'il le cite dans sa publication d'origine, mais toutes ces vidéos proviennent de l'excellente page Instagram lesgensdanslemetro , qui en recèle beaucoup d'autres.

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:52

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:52

JCM77 Re: dans le metro 0 #4

Voilà donc l'explication des chaussures orphelines que l'on peut trouver de temps en temps dans la nature…

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:37

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:37