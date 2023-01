Chemin escarpé en Inde || 2 pumas s'amuse avec une caméra

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34951 Karma: 13392







'faut pas glisser.



Une autre vidéo un peu plus longue de l'ascension, avec des plans faits au drone.



The Thrilling Climb of KALAVANTIN DURG | Kalavantin Durg Trek



----------------------------------------------------------------



Cela se passe dans le Colorado.



Mountain Kitty Toy || ViralHog



