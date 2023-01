Options du sujet Imprimer le sujet

Inondation à Auckland, en Nouvelle-Zélande

Cette catastrophe a malheureusement D'énormes inondations ont eu lieu le 27 Janvier 2023, dans la ville d'Auckland en Nouvelle-Zélande.Dans cette vidéo on peut voir l'état d'un supermarché complètement inondé.Flash Flooding In Auckland || ViralHogCette catastrophe a malheureusement coûté la vie à 4 personnes ..

