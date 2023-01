Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un camion de pompiers perd le contrôle et fait un 180 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34958 Karma: 13392 Petit dérapage non contrôlé de ce camion de pompier.

ça s'est passé le 24 janvier 2023 au Royaume-Uni, dans le Greater Manchester, au nord-ouest du pays.



Fire Engine Loses It || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:35