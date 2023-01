Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Faire une suprise à sa mère après 7 ans d'absence || Ascenceur émotionnel dans le jardin 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34958 Karma: 13392

ça a eu lieu le 26 novembre 2022 à Punto Fijo au Venezuela.



The Sweetest Surprise || ViralHog



-----------------------------------------------------



Cette dame découvre une chose étrange dans son jardin. 2 "trucs" sont posés sur la barrière mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle suppose même que quelquechose est accroché depuis l'autre côté.





A Rollercoaster Of Emotions || ViralHog



En se rapprochant très doucement, de peur de découvrir ce que c'est ...

Afficher le spoil ... Elle se rend simplement compte que ce sont des couples d'oiseaux tout mignon qui se font une petite sieste. Cet homme n'était pas venu au Venezuela depuis 7 ans. Il a décidé qu'il voulait surprendre sa mère et il s'est fait passer pour un serveur dans un restaurant où elle mangeait. C'est son cousin qui filme.ça a eu lieu le 26 novembre 2022 à Punto Fijo au Venezuela.The Sweetest Surprise || ViralHog-----------------------------------------------------Cette dame découvre une chose étrange dans son jardin. 2 "trucs" sont posés sur la barrière mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle suppose même que quelquechose est accroché depuis l'autre côté.A Rollercoaster Of Emotions || ViralHogEn se rapprochant très doucement, de peur de découvrir ce que c'est ...

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:46