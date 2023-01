Fail chargement de réfrigérateur || Caroussel de glace

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5316 Karma: 1302





Le mieux : sangler bien serré autour du frigo, ça évite que les portes ne s'ouvrent (surtout quand on ne réfléchit pas et qu'on porte le frigo dans le sens où ça s'ouvre....) et ça crée des prises solides pour le porter, par exemple en plaçant une clé dans la sangle. Ils déménagent pour la première fois sans douteLe mieux : sangler bien serré autour du frigo, ça évite que les portes ne s'ouvrent (surtout quand on ne réfléchit pas et qu'on porte le frigo dans le sens où ça s'ouvre....) et ça crée des prises solides pour le porter, par exemple en plaçant une clédans la sangle.

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:48