Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou faire des 360 sur des vagues immenses 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3765 Karma: 2467 Kai Lenny surf du gros à Maui et nous régale en faisant le show





pour comparer le niveau , il apparaît à 4:10 sur cette vidéo

JAWS XXL "MARCIO SWELL" TOW IN SESSION!!! GIANT WAVES!!! à 4:10 sur cette vidéo





Contribution le : Aujourd'hui 15:36:29