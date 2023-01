Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un homme à l'hôpital apprend qu'il va devenir grand-père 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34961 Karma: 13397 Malade depuis plusieurs mois à l’hôpital, il apprend qu’il va devenir grand-père. Une fois guéri, il a pu rencontrer sa petite fille pour la première fois (en fin de vidéo).





L'homme se porte bien selon l'auteure de la vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:29