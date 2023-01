Jonna Jinton partage 50 minutes de messages vidéos positifs...

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11682 Karma: 5095

Jonna Jinton a plus de 4,3 millions d'abonnés. Elle a eu l'idée de leurs demander : "si vous aviez 4 millions d'abonnés à travers le monde, que choisiriez-vous de leur dire ?"

Elle partage ici 50 minutes de messages vidéos positifs reçus de ses abonnés.



ATTENTION : rien de spectaculaire, pas de sang, ni d'accidents... que des choses positives !

Anglophobes s'abstenir.





A Message that will Change Your Life





Ça doit faire du bien d'écouter ça le matin en se levant.

Contribution le : Aujourd'hui 14:20:05