Banbs Dragon Ball Z, la sitcom des années 90's

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 247 Karma: 260 Et si Dragon ball Z était une sitcom des années 90's ? Vidéo réalisée avec le logiciel Midjourney.



Dragon Ball Z as a 90s live action Family Sitcom

Contribution le : Aujourd'hui 08:18:01