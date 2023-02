Quand tu as un seul objectif et que tu es tolérant

Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou

Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3800 Karma: 2497



Vous navigateur est trop vieux



explication pour les non anglophones

Afficher le spoil

La personne à Lunette du Bas :explique qu'il/elle est Gender fluid (se dit d'une personne dont le genre oscille entre la masculinité et la féminité. ) , transgenre (à priori né avec un sexe masculin mais qui s'identifie en tant que femme)



Le gars du Haut lui répond : hum transgenre....Je veux voir tes seins

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:23 /!\ attention ça reste de l'humour d'ailleurs la personne visée sourit . /!\explication pour les non anglophones

Mr-poulet-du-33

Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 4440 Karma: 3380 Bah a-t-il pu lui montrer ses seins du coup ?

D'ailleurs est-ce qu'il en avait ?

Et puis désolé, il s'identifie comme une femme mais s'il veut qu'on le prenne pour une femme faut faire un effort quand même car là il pourrait autant s'identifier comme un canard, je ferai pas la différence...

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:42