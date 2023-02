Einstein, soucieux de l'état de son propriétaire || Une belle grosse raie

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34973 Karma: 13416





Jeff Bumps His Head || ViralHog



Il dit : "You're all right"



---------------------------------------------------------------------------------



Des plongeurs nagent aux côtés d'une raie manta près de l'île de Socorro, au Mexique.



Scuba Divers Swim With Manta Ray in Mexico || ViralHog



Elle est gigantesque et si paisible! c'est très impressionnant! Les perroquets gris d'Afrique (il me semble que c'est un gris du gabon ) comme Einstein sont extrêmement intelligents et Einstein possède un vaste vocabulaire qu'il utilise souvent en contexte.Jeff Bumps His Head || ViralHogIl dit : "You're all right"---------------------------------------------------------------------------------Des plongeurs nagent aux côtés d'une raie manta près de l'île de Socorro, au Mexique.Scuba Divers Swim With Manta Ray in Mexico || ViralHogElle est gigantesque et si paisible! c'est très impressionnant!

Contribution le : Aujourd'hui 22:21:21