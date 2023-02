Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam WTF dans l'immeuble d'en face 0 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34973 Karma: 13416 Un homme filme l'immeuble d'en face avec son smartphone. Il voit plusieurs personnes faire une chorégraphie et 2 d'entre elles ont un costume de requin.







Il s'agit visiblement d'une scène de tournage de publicité.

EDIT: @VDD, la vidéo du topic n'est pas une pub.

Contribution le : Aujourd'hui 22:52:53

SushiCircus Re: WTF dans l'immeuble d'en face 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1064 Karma: 407

@Wiliwilliam a écrit:

Il s'agit visiblement d'une scène de tournage de publicité.



Avec un autre angle peut-être, mais la c'est nul Citation :Avec un autre angle peut-être, mais la c'est nul

Contribution le : Aujourd'hui 23:22:14

Hebus25 Re: WTF dans l'immeuble d'en face 0 #3

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1444 Karma: 1892 Vidéo TikTok pour montrer comment c'est trop cool de bosser dans cette boite

Contribution le : Aujourd'hui 23:57:49