Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Chef d'orchestre héro VR 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 293 Karma: 577 Vous navigateur est trop vieux

Ils se sont amélioré depuis Guitare héro

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:36

Wiliwilliam Re: Chef d'orchestre héro VR 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34978 Karma: 13417 Trop ........ BIEN !

Dommage que l'on entende pas de couac. J'aurais voulu entendre ce que ça faisait.



En tout cas ça pourrait être un jeu que j'achèterais ...(si j'avais un casque VR)

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:15

CrazyCow Re: Chef d'orchestre héro VR 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17626 Karma: 25968



Je serais curieux de savoir ce que ça donne si le chef ne fait pas signe à un pupitre ? Ils ne jouent pas du tout Ça se voit que les violonistes y mettent vraiment tout leur cœurJe serais curieux de savoir ce que ça donne si le chef ne fait pas signe à un pupitre ? Ils ne jouent pas du tout

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:48