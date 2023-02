Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Sauvetage paramédical en montagne .... en jetpack! 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34982 Karma: 13412 Le Great North Air Ambulance Service (GNAAS) et Gravity industries ont mis au point des jets packs pour les ambulanciers en hautes montagnes, afin qu'ils puissent porter secours aux victimes en quelques minutes seulement.



Paramedic Mountain Rescue!

