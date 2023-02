Fail chute sur un chemin glissant || Smudge le cacatoès ouvre des portes

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34982 Karma: 13412

Pourtant il avait l'air d'avoir compris que c'était glissant



Man Slips on Slick Sidewalk || ViralHog



-----------------------------------------------------------------------------



Smudge est très intelligent et est capable de résoudre des problèmes pour ouvrir une série de portes



Smudge The Smartest Cockatoo || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:30