❄ Un carrefour dangereux || Fail luge + voiture || Luge + cheval || Neige + Aéroglisseur

Un carrefour sous la neige paraît très risqué à prendre. Les voitures glissent très facilement.







Fail : Faire de la luge en étant tiré par une voiture.







Dallas Texas TV - Oooof, that had to of hurt



Faire de la luge en étant tiré par un cheval.







Lynz - How much more Texan can you get in a Winter Storm? @NWS @Fox4Weather @Weather225DFW @chasetxwx @DFWscanner @wfaaweather @NBCDFWWeather



Circuler sur la route en aéroglisseur





Contribution le : Aujourd'hui 13:21:54