Edouard Philippe et son changement d'apparence

Édouard Philippe s’explique sur son changement d’apparence … et se positionne pour sa candidature à la présidentielle (dernière phrase).



Sinon je trouve que la perte des sourcils, c’est quand même particulièrement dur. Je l’ai déjà connu de près suite à la chimio d’un proche.



C’est tout ton visage qui perd une grande partie de son expression, ou en tout cas elle s’en trouve radicalement transformée et de manière très soudaine. Et c’est par ton expression faciale que les autres perçoivent une grande partie de ta personnalité.

On ne se rend compte de l’importance de ces petits tas de poils auxquels on ne prête pas beaucoup attention qu’une fois qu’on les a perdus.



Hier 23:53:59