Cocovoit - Vigneron Indépendant

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 999 Karma: 395 Je ne connaissais pas cocovoit... Et ben je ratais rien. C'est leur premier sketch ou c'est un truc connu ?

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1301 Karma: 692 zoondoz

Pas mon type d'humour non plus. 2016 pour les premiers partages sur le site.Pas mon type d'humour non plus.

